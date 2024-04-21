السعودية تستعرض برامجها الوطنية وإسهاماتها العالمية في مؤتمر الطاقة العالمي بهولندا

كما ستُشارك المملكة بجناحٍ خاص ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، تحت شعار "طاقة مستدامة - مستقبل مشترك"، حيث سيُركّز هذا الجناح على جهود المملكة العربية السعودية، باعتبارها إحدى الدول الرائدة، عالميًا، في إنتاج الطاقة، وعلى مساعيها الحثيثة للإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة آثار التغيُّر المناخي، وكذلك الخطوات التي اتخذتها لتحقيق طموحاتها الوطنية المتعلقة بالحياد الصفري بحلول عام 2060م، أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة، التي تنطلق من ضرورة توفير طاقة مستدامة للأفراد والمجتمعات، والعمل المشترك للحفاظ على مستقبل الأرض وساكنيها.