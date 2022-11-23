"الخريف": أطلقنا مشروع مصانع المستقبل الهادف إلى التركيز على التقنية

أعلن وزير الصناعة بندر الخريف؛ إطلاق مشروع مصانع المستقبل الهادف إلى التركيز على التقنية، مشيراً إلى وجود تركيز على صناعات معينة لا بد من أخذها في الحسبان في الأبحاث.
جاء ذلك خلال "مؤتمر الشراكات المستدامة"، المُقام في الرياض اليوم.
وبيّن وزير الصناعة، أن إستراتيجية الابتكار ستدعم الناتج المحلي وسترفع من صادرات السعودية.
وأضاف "الخريف": سيتم تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية.
من ناحيته، قال وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان؛ إن المملكة هي الأولى عربياً في الأبحاث المنشورة في 2022، بينما قال وزير الاستثمار خالد الفالح؛ إن الابتكار والتطوير المفتاح الاقتصادي لأي دولة.