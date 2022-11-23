"الخريف": أطلقنا مشروع مصانع المستقبل الهادف إلى التركيز على التقنية

من ناحيته، قال وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان؛ إن المملكة هي الأولى عربياً في الأبحاث المنشورة في 2022، بينما قال وزير الاستثمار خالد الفالح؛ إن الابتكار والتطوير المفتاح الاقتصادي لأي دولة.