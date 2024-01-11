لتنشيط الحركة الاقتصادية.. أمانة القصيم تطرح 8 فرص استثمارية في رياض الخبراء

ودعت بلدية محافظة رياض الخبراء، الراغبين في الدخول في المنافسة بتلك الفرص وغيرها من الفرص والاطلاع على مزيد من التفاصيل، إلى الدخول على بوابة الاستثمار البلدي (فرص) ومشاهدة دليل الفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني www.furas.momra.gov.sa.