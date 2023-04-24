مخاوف ارتفاع الفائدة تهبط بخام برنت إلى 81.18 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم؛ حيث طغت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود.
وبحسب "رويترز" انخفض خام برنت 48 سنتًا إلى 81.18 دولارًا للبرميل بحلول الساعة (00:45) بتوقيت جرينتش؛ بينما تَراجَعَ خام غرب تكساس الوسيط 48 سنتًا ليسجل 77.39 دولارًا للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان أكثر من 5% الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لهما في خمسة أسابيع، مع تراجع الطلب الضمني على البنزين عن العام الماضي؛ مما أثار مخاوف من حدوث ركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتراجعت هوامش أرباح التكرير في آسيا؛ بسبب الإنتاج القياسي من أكبر مصافي التكرير في الصين والهند؛ مما حد من شهية المنطقة لتحميل إمدادات النفط من الشرق الأوسط في يونيو.
لكن المحللين والمتعاملين ظلوا رغم ذلك متفائلين بشأن تعافي الطلب على الوقود في الصين بحلول النصف الثاني من عام 2023، مع دخول تخفيضات الإمدادات الإضافية التي قررها تحالف أوبك+ حيز التنفيذ اعتبارًا من مايو.