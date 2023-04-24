مخاوف ارتفاع الفائدة تهبط بخام برنت إلى 81.18 دولارًا للبرميل

وانخفض الخامان القياسيان أكثر من 5% الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لهما في خمسة أسابيع، مع تراجع الطلب الضمني على البنزين عن العام الماضي؛ مما أثار مخاوف من حدوث ركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.