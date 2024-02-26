النفط يتحول للارتفاع وسط مخاوف من تقلص الإمدادات ومخاطر تعطل عمليات الشحن

وتفصيلاً، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 54 سنتاً أو بنسبة 0.66 بالمئة إلى 82.17 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 16:17 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بواقع 69 سنتاً أي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 77.18 دولاراً.