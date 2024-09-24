عبر صكوك دولية مقوّمة بالدولار لـ5 و10 أعوام.. أرامكو تعتزم جمع 3 مليارات دولار

وكلفت الشركة، إس إم بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع، وبي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس؛ بصفتهم مديري سجل اكتتاب المشتركين غير النشطين، كما أكدت أن طرح الصكوك الدولية سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.