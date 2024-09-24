عبر صكوك دولية مقوّمة بالدولار لـ5 و10 أعوام.. أرامكو تعتزم جمع 3 مليارات دولار

تعتزم شركة أرامكو السعودية جمع 3 مليارات دولار من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار لأجل 5 و10 أعوام.
وبحسب بيان الشروط؛ فإن البنوك ستبدأ في إجراء الاتصالات بالمستثمرين اليوم وفق "رويترز".
وفي يوليو جمعت أرامكو 6 مليارات دولار من أول إصدار للسندات في 3 أعوام.
وتتوقع أرامكو دفع توزيعات نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024 معظمها يذهب للحكومة السعودية التي تملك مباشرة قرابة 81.5% من الشركة؛ فيما يملك صندوق الاستثمارات العامة 16% أخرى.
وتضخ المملكة نحو 9 ملايين برميل نفط يوميًّا، وهو ما يقل عن قدرتها الإنتاجية 25%.
وعيّنت أرامكو كلًّا من الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورجان، وسيتي؛ بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين النشطين؛ من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت ابتداء من اليوم الثلاثاء.
وكلفت الشركة، إس إم بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع، وبي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس؛ بصفتهم مديري سجل اكتتاب المشتركين غير النشطين، كما أكدت أن طرح الصكوك الدولية سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.