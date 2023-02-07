"داون تاون السعودية" توقّع مذكرة لتطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات في 12 مشروعاً

يُذكر أن شركة داون تاون السعودية تعمل على إنشاء وتطوير وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام لتسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في 12 مدينة بالمملكة، وهي: المدينة المنوّرة والأحساء والخُبر وبريدة والطائف وعرعر وحائل وتبوك ودومة الجندل وجيزان ونجران والباحة.