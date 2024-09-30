النفط يرتفع بفعل مخاطر مرتبطة بالإمدادات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، متأثرة بزيادة المخاوف من اضطراب محتمل في الإمداد من منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.
وبحلول الساعة 00:43 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 16 سنتاً أو 0.22 بالمئة إلى 72.14 دولار للبرميل.
وينقضي أجل العقد، اليوم الإثنين، وزاد العقد الأكثر تداولاً تسليم ديسمبر عشرة سنتات أو 0.14 بالمئة، إلى 71.64 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة، إلى 68.26 دولار للبرميل.
وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنحو ثلاثة بالمئة، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو خمسة بالمئة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين؛ ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، في دعم ثقة السوق.