محافظ البنك المركزي: للمملكة دور مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي

وبشأن أبرز الموضوعات التي تم تبنّيها في قمة الرياض ومن المقرر مناقشتها في قمة البرازيل، أوضح أن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين تعد الأبرز خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020م، التي تهدف إلى تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجًا، حيث تعاظمت أهميتها؛ بسبب زيادة مستويات الديون السيادية للدول إلى آفاق غير مسبوقة، الأمر الذي يعزز أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مضيفًا: "من هذا المنطلق فقد دعمت المملكة جهود تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي".