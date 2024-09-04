النقد الدولي: الاقتصاد السعودي لم يتأثر بالتوترات العالمية.. سينمو بـ 4.7% خلال 2025

ومن الناحية الإيجابية، يؤدي تسريع وتيرة الإصلاحات والاستثمارات إلى أن يساهم في تعزيز مكاسب النمو أو التعجيل بها على نحو يفوق التوقعات، بينما قد تتزايد مع الضغوط من أجل مواصلة دفع وتيرة الاستثمار، احتمالات إصابة الاقتصاد بنشاط محموم.