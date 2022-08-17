مقابل 3.1% العام الماضي.. توقعات بتحقيق اقتصادات دول الخليج نموًا 6.3% في 2022

في شأن ذي صلة، توقّع صندوق النقد العربي أن يشهد "معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعًا بنحو 5.4% في عام 2022، مقابل 3.5% في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن 400 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022".