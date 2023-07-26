النفط يتراجع 1 بالمئة مع تراجع المخزونات الأمريكية ورفع أسعار الفائدة

وتفصيلاً، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 82.92 دولار للبرميل عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.78 دولار للبرميل، بانخفاض 85 سنتًا أو 1.1 بالمئة.