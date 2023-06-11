"كاكست" توقَّع مُذكَّرة تفاهم لتصنيع الرقائق الإلكترونية وتطبيقها في رقمنة الطاقة والمُدن الذكية

وبموجب مُذكَّرة التفاهم؛ ستقوم "كاكست"، وشركة الصين للطاقة الكهربائية، وشركة بكين لتقنية الإلكترونيات الدقيقة، بمُعايرة الرقائق الإلكترونية المُصنَّعة، وتصميم الأنظمة الإلكترونية لها، وتحديد التطبيقات المُستهدفة والمواصفات التي تشترك الجهات في تطوير حلول لها، وعقد ورش العمل لتحديد الاحتياج، واكتشاف فُرص التطبيق التجاري للحلول المُتقدِّمة.