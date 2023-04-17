الذهب ينخفض دون مستوى ألفي دولار وسط ضغوط من صعود الدولار

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1990.58 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد بما بلغ 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 2003 دولارات للأوقية.