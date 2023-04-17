الذهب ينخفض دون مستوى ألفي دولار وسط ضغوط من صعود الدولار

انخفض الذهب دون مستوى ألفي دولار اليوم وسط ضغوط من صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1990.58 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد بما بلغ 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 2003 دولارات للأوقية.
وقال جيم ويكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز إن ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات، إلى جانب بعض عمليات جني الأرباح من المكاسب الأحدث، تضغط على الذهب.
ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
وارتفع مؤشر الدولار 0.6 في المائة مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوياتها في أسبوعين، بحسب "رويترز".
وسيركز المستثمرون على تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع قبل بدء فترة تعتيم اعتباراً من 22 أبريل قبل اجتماع المركزي المقرر في الثاني والثالث من مايو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 25.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 1050.14 دولاراً، وكذلك البلاديوم 2.8 في المائة إلى 1544.81 دولاراً