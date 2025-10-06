نيابةً عن ولي العهد.. وزير الاستثمار يشارك في منتدى داكار لبحث الشراكات وتعزيز الحضور السعودي في إفريقيا

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يشارك وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم الثلاثاء في منتدى الاستثمار بالعاصمة السنغالية داكار، الذي تشارك فيه المملكة ضيفَ شرفٍ للمنتدى.
ويُقام المنتدى برعاية فخامة رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والوزراء وقادة قطاعات المال والاستثمار ورؤساء المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية وكبار المستثمرين في القارة الإفريقية.
ويستمر المنتدى على مدى يومين، ويناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب الفرص النوعية في السنغال، وسبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعريف ببيئة الأعمال الجاذبة في البلاد.
ويرأس الوزير خلال زيارته وفدًا سعوديًا رفيع المستوى، يضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص، في إطار دعم العلاقات الاستثمارية بين المملكة والدول الإفريقية، وتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة.