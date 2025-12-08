الذهب يرتفع مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، وسط توقعات متزايدة بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4,208.40 دولارات للأوقية، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.1% إلى 4,238 دولارًا للأوقية.
وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لـ "مجموعة CME"، يتوقع المتعاملون بنسبة 90% أن يُخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومن المنتظر أن يعلن المجلس قراره يوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.
وتُعزز الفائدة المنخفضة من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 58.35 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1,656.50 دولارًا، والبلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1,476 دولارًا.