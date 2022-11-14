"حصانة الاستثمارية" تُوَقع مذكرة تفاهم مع "بلاك روك السعودية"

وقّعت شركة "حصانة الاستثمارية" الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع شركة "بلاك روك السعودية"؛ بهدف تعزيز وتطوير استراتيجية "بلاك روك" للاستثمار في البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط، بحضور وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لاري فينك وعدد من كبار المسؤولين.
ووقّع الاتفاقية من جانب شركة "حصانة الاستثمارية" الرئيس التنفيذي للشركة سعد بن عبدالمحسن الفضلي، ومثّل شركة "بلاك روك" السعودية الرئيس التنفيذي للشركة يزيد المبارك.
يُذكر أن شركة حصانة الاستثمارية هي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ حيث تدير "حصانة" أحد أكبر المحافظ الاستثمارية في مختلف أنواع الأصول في الأسواق المحلية والدولية.
وتُعد "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم وهي شركة متعددة الجنسيات ورائدة في مجال الحوكمة البيئية والاستثمارية في مختلف الأصول الاستثمارية.