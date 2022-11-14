"حصانة الاستثمارية" تُوَقع مذكرة تفاهم مع "بلاك روك السعودية"

وقّعت شركة "حصانة الاستثمارية" الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع شركة "بلاك روك السعودية"؛ بهدف تعزيز وتطوير استراتيجية "بلاك روك" للاستثمار في البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط، بحضور وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لاري فينك وعدد من كبار المسؤولين.