"مفتاح الازدهار" .. مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تُعلن عن قائمة المتحدثين في النسخة التاسعة

وسيتحدث في النسخة التاسعة للمؤتمر معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة "بيرشينجسكوير كابيتال مانجمنت" بيل أكمان، والمدير التنفيذي لشركة "بروكفيلد" بروس فلات، والمؤسس المشارك والرئيس المشارك في "مجموعة كارلايل" ديفيد م. روبنشتاين، ورئيسة شركة "استثمارات جوجنهايم" دينا ديلورينزو، والرئيس والمدير التنفيذي في "جي بي مورجان تشيس" جيمي ديمون، والمديرة التنفيذية لشركة "سيتي" جين فريزر، والرئيس والمدير التنفيذي في "بلاك روك" لورنس فينك، والرئيس والمدير التنفيذي في "توتال إنرجي" باتريك بويانيه، والمؤسس كبير مسؤولي الاستثمار في "بريدج ووتر أسوسيايتس" راي داليو، والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت كورب" رون أوهانلي، والرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في "ألفابت" و"جوجل" روث بورات.