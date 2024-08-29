"أبو دبيل" رئيسًا.. اعتماد تشكيل مجلس الأعمال السعودي البولندي

يذكر أن مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة هي تجمعات مشتركة تضم ممثلين من قطاع الأعمال في المملكة ونظراءهم في دول أخرى، ممن لديهم استثمارات أو عمليات تجارية من الدول النظيرة، وتشرف الهيئة العامة للتجارة الخارجية عليها؛ إذ يبلغ عددها 46 مجلس أعمال ثنائيًّا وإقليميًّا.