"موانئ" ترسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي بإطلاق خدمة الشحن MGX-2 بميناء الدمام

كشفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة شركة الملاحة القطرية "ملاحة" خدمة الشحن الجديدة "ملاحة جلف إكسبرس 2"، " MGX-2"، لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والتي تربط المملكة بموانئ الصين والهند، بما يعزز من مكانة الميناء، ويزيد من تنافسيته أمام المصدرين والمستوردين، والوكلاء الملاحيين.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة ستسهم في تنامي دور ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في دعم سلسلة الخدمات اللوجستية العالمية، بما يملكه من خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، وبطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، بالإضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناوَلة مختلف أنواع البضائع، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتسعى خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 7 موانئ إقليمية ودولية تشمل: نينغبو، وشنغهاي، وشيكو بالصين، ونافا شيفا، وموندرا، بالهند، وصحار العماني، وحمد القطري، عبر رحلات نصف شهرية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 9.000 حاوية قياسية.