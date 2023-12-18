ارتفاع النفط لأكثر من 2% بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات مع توترات البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بأكثر من 2 بالمئة، مدعومة بزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات من جراء هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مع توقف عددٍ من شركات النقل البحري، ومنها شركات نقل النفط، عن العبور في البحر الأحمر.