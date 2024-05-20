"مطارات القابضة" وشركاتها تُطلق برنامج المحتوى المحلي "جسور" بمطارات السعودية

ويأتي إطلاق مطارات القابضة وشركاتها التابعة لبرنامج "جسور" امتدادًا لتفعيل اتفاقية التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ إذ تم إطلاقه في مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي يشارك فيه أكثر من 5 آلاف من كبار مسؤولي وقيادات قطاعات الطيران في العالم ورؤساء شركات الطيران الدولية؛ لمناقشة العديد من القضايا التي تواجه قطاع الطيران العالمي، وبحث سبل مواجهة التحديات ذات الأولوية، وتسليط الضوء على فرص النمو والاستثمار والابتكار غير المسبوقة التي توفرها المملكة العربية السعودية.