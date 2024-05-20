"مطارات القابضة" وشركاتها تُطلق برنامج المحتوى المحلي "جسور" بمطارات السعودية

أطلقت "مطارات القابضة" وشركاتها التابعة في مؤتمر مستقبل الطيران 2024 بمدينة الرياض برنامج "جسور"؛ لتعزيز المحتوى المحلي في عملياتها بمطارات السعودية، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي لمطارات القابضة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث. ويقدم البرنامج فرصًا استثمارية أمام الموردين والمصنعين المحليين، تصل قيمتها إلى 7 مليارات ريال؛ للمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي، والتنوع الاقتصادي.
ويُتوقع أن تشمل العوائد الرئيسية من البرنامج: تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في المحتوى المحلي، وتوطين الصناعة في مطارات السعودية، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد المحلية، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري المحلي.
ويُعتبر "جسور" أحد برامج مطارات القابضة لتنفيذ استراتيجياتها في دفع عجلة تطوير قطاع المطارات بالسعودية، والإسهام في تأسيس منظومة اقتصادية، تساعد على استقطاب وتشجيع صناعات محلية مرتبطة بقطاع المطارات، وقادرة على المنافسة في الساحة العالمية.
ويواكب برنامج "جسور" استراتيجية مطارات القابضة في دعم وتعزيز برامج المحتوى المحلي من خلال 23 فرصة استثمارية في عدد من المجالات المختلفة، مثل: أجهزة فحص الأمتعة، وجسور صعود الركاب، وأنظمة مناولة الأمتعة، وأنظمة عرض معلومات الطيران، إضافة إلى أنظمة الأمن والسلامة، والتهوية والتكييف.
ويأتي إطلاق مطارات القابضة وشركاتها التابعة لبرنامج "جسور" امتدادًا لتفعيل اتفاقية التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ إذ تم إطلاقه في مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي يشارك فيه أكثر من 5 آلاف من كبار مسؤولي وقيادات قطاعات الطيران في العالم ورؤساء شركات الطيران الدولية؛ لمناقشة العديد من القضايا التي تواجه قطاع الطيران العالمي، وبحث سبل مواجهة التحديات ذات الأولوية، وتسليط الضوء على فرص النمو والاستثمار والابتكار غير المسبوقة التي توفرها المملكة العربية السعودية.
يُذكر أن "مطارات القابضة" تشرف على تشغيل 27 مطارًا بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات السعودية، والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده السعودية حاليًا، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أحد مخرجات رؤية السعودية 2030.