مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 10540.72 نقطة

وكانت أسهم شركات المعمر لأنظمة المعلومات، والمسار الشامل، ونقي، واليمامة للحديد، والجوف الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات كيان السعودية، ومكة، ومجموعة تداول، والكابلات السعودية، والخليج للتدريب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96% و3.67%.