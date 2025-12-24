مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 10540.72 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار 55.13 نقطة، ليقفل عند مستوى 10540.72 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 123 مليون سهم، سجلت أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 207 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات المعمر لأنظمة المعلومات، والمسار الشامل، ونقي، واليمامة للحديد، والجوف الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات كيان السعودية، ومكة، ومجموعة تداول، والكابلات السعودية، والخليج للتدريب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96% و3.67%.
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والمسار الشامل، ومهارة الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والمسار الشامل، والمعمر لأنظمة المعلومات، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 74.56 نقطة، ليقفل عند مستوى 23193.21 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم.