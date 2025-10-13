المملكة والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات باستثمارات تتجاوز 5.4 مليارات دولار

وبحسب التقديرات الأولية، يُنتظر أن يبلغ الإنتاج الإجمالي بنهاية الفترة التعاقدية نحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعزز الأمن الطاقي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتنمية الاقتصادية.