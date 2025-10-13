المملكة والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات باستثمارات تتجاوز 5.4 مليارات دولار

شهدت العاصمة الجزائر، توقيع عقد ضخم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية، يهدف إلى استكشاف واستغلال المحروقات في حوض إليزي، بمشاركة شركة "مداد للطاقة – شمال أفريقيا" السعودية، وشركة "سوناطراك" الجزائرية.
وحضر مراسم التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، إلى جانب وزير الدولة والمحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، في خطوة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة.
ويُقدّر حجم الاستثمارات في هذا المشروع بنحو 5.4 مليارات دولار أمريكي، منها 288 مليون دولار مخصصة لأشغال البحث والاستكشاف، فيما تتولى شركة "مداد للطاقة" تمويل المشروع بنسبة 100%.
وبحسب التقديرات الأولية، يُنتظر أن يبلغ الإنتاج الإجمالي بنهاية الفترة التعاقدية نحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعزز الأمن الطاقي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتنمية الاقتصادية.