"كفاءة": العزل الحراري للمنشآت يرشّد الطاقة ويطيل عمر الأجهزة

ويرسخ "العزل الحراري" في المباني من كفاءة الأجهزة الكهربائية داخل المنشآت السكنية والتجارية، مثل أجهزة التبريد والتسخين والإنارة، ويمنع تسرب البرودة من داخل المباني والمنشآت إلى الخارج صيفًا، والعكس شتاء؛ وهو ما يضمن ترشيد الاستهلاك من جانب، وطول العمر الافتراضي للأجهزة من جانب آخر.