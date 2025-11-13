"ساما" تلغي ترخيص شركة فاس للتمويل بطلب من الشركة

ويأتي قرار الإلغاء استنادًا إلى طلب الشركة المُقدَّم بتاريخ 9 / 3 / 1447هـ الموافق 1 / 9 / 2025م، والذي تضمّن رغبتها في إنهاء الترخيص عقب استكمالها إجراءات التصفية وشطب السجل التجاري، وبناءً على قرار مالك رأس المال المؤرخ في 15 / 1 / 1447هـ الموافق 10 / 7 / 2025م، والقاضي بتصفية شركة لم تباشر أعمالها.