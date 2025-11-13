أعمال

"ساما" تلغي ترخيص شركة فاس للتمويل بطلب من الشركة

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إلغاء ترخيص شركة فاس للتمويل، المختصة بنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر عبر التقنية المالية في المملكة.

ويأتي قرار الإلغاء استنادًا إلى طلب الشركة المُقدَّم بتاريخ 9 / 3 / 1447هـ الموافق 1 / 9 / 2025م، والذي تضمّن رغبتها في إنهاء الترخيص عقب استكمالها إجراءات التصفية وشطب السجل التجاري، وبناءً على قرار مالك رأس المال المؤرخ في 15 / 1 / 1447هـ الموافق 10 / 7 / 2025م، والقاضي بتصفية شركة لم تباشر أعمالها.

وأكد البنك المركزي أهمية اقتصار التعاملات المالية على المؤسسات المرخصة أو المصرح لها، مشيرًا إلى إمكانية التحقق من ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

