من 6 إلى 9 فبراير.. "ليب" يحتضن المبتكرين والمهتمين بالتقنية من 14 مدينة

وستنطلق الرحلة التي تستهدف وبشكلٍ خاص المهتمين بالتقنية والابتكار والإبداع والذكاء الاصطناعي في 4 من فبراير، وتنتهي بانتهاء المؤتمر، موفرةً للمسجلين رحلة مجانية شاملة السكن والمواصلات، بالإضافة إلى العودة من الرياض لنقاط انطلاقهم المختلفة التي تشمل كلًّا من: أبها، الأحساء، والباحة، والحدود الشمالية، والدمام، والمدينة المنورة، إلى جانب: بريدة، وتبوك، وجازان، وجدة، وحائل، وحفر الباطن، وعرعر، ومكة المكرمة، ونجران.