عام 2023 الأعلى.. توثيق أكثر من 8 ملايين عقد إيجاري عبر منصة "إيجار"

وأكّدت أنَّ هذه الأرقام التي تشهد تزايدًا متتابعًا تعكس ثقة القطاع العقاري في "إيجار" والخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها، وتسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة؛ حيث أتاح "إيجار" للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري "المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري"، مستوى عاليًا من الشفافية للتعاملات العقارية؛ منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار "مدى" و"سداد"؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية؛ مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.