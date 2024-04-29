الذهب يتراجع إلى 2327 دولاراً مع انحسار آمال خفض الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع انحسار آمال خفضٍ مبكرٍ للفائدة الأمريكية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء مزيدٍ من المؤشرات على السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2327 دولاراً، ونزلت العقود الأمريكية 0.4 % إلى 2338 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 27.24 دولار، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 19.95 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 954.94 دولار.