الذهب يتراجع إلى 2327 دولاراً مع انحسار آمال خفض الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع انحسار آمال خفضٍ مبكرٍ للفائدة الأمريكية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء مزيدٍ من المؤشرات على السياسة النقدية.