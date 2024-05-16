وضع حجر الأساس لمشروع مناولة الحبوب بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية

من جانبه نوّه رئيس مجلس إدارة المتحدة للأعلاف الدكتور طارق الشويمي الجماز، إلى الشراكة مع هيئة الأمن الغذائي والهيئة الملكية للجبيل والصندوق الزراعي لإقامة مشروع متكامل بحجم استثمار يبلغ 350 مليون ريال، وعلى مساحة قدرها 100 ألف متر مربع، ويضمّ 24 صومعة بطاقة تخزينية إجمالية تزيد على 300 ألف طن، و3 مبان إنتاجية، و4 مستودعات تخزينية بإجمالي مساحة تزيد على 15 ألف متر مربع، ومصنعين لإنتاج الأعلاف وملحقاتها العلفية، وأكثر من 10 خطوط إنتاجية لتصنيع الأعلاف وتعبئة الشاحنات بشكل آلي، ومبنى للخدمات المساندة بمسطحات خضراء، مؤملًا أن يكون نجاح هذا المشروع ثمار حصاد الجهود المشتركة بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص.