"منشآت" تنظم جولة التجارة الإلكترونية في الخبر الاثنين المقبل.. وعلى مدى 3 أيام

وستتضمن الجولة تقديم برامج تدريبية متنوعة في عدة مجالات ومواضيع متنوعة حول عالم التجارة الإلكترونية، والعديد من الخدمات والعروض الحصرية لرواد الأعمال من قبل مختلف الجهات المشاركة في الجولة، بالإضافة إلى تواجد عدد من المستشارين لتقديم المشورة والدعم لرواد الأعمال والمستفيدين.