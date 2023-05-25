"عقارات الدولة" تعلن عن 3 فرص استئجارية في "الرياض وتبوك وعسير"

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، طرح ثلاث فرص استئجارية عبر منصة "انتفاع"، في كل من مناطق الرياض، وتبوك، وعسير، بمساحات وشروط فنية متنوعة وفقًا لكل فرصة.
جاء ذلك تطبيقًا للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار المادة الثامنة، التي نصت على قيام الهيئة بالإعلان عبر بوابتها الرقمية (انتفاع) عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة الجهات الحكومية.
وتمثلت الفرصة الأولى في استئجار عقار لصالح المجلس الأعلى للقضاء بمدينة الرياض، على مساحة 13000م2 -15000م2، فيما جاءت الفرصة الثانية بمنطقة تبوك، لاستئجار مبنى إداري في مدينة تبوك، ليكون مقرًا للهيئة العامة للنقل بمساحة تتراوح بين 550م2 إلى 650م2.
وأعلنت الهيئة عن فرصة استئجار عقار ليكون مبنى إداريًا للأمن العام في منطقة عسير، بمدينة أبها، على مساحة 4000م2 - 5000م2، علمًا أن تاريخ نهاية هذه الفرص هو 2023/06/21.
وللمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الفرص الاستئجارية التي تعلنها الهيئة، عبر زيارة منصة "انتفاع" على الرابط .