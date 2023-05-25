"عقارات الدولة" تعلن عن 3 فرص استئجارية في "الرياض وتبوك وعسير"

وأعلنت الهيئة عن فرصة استئجار عقار ليكون مبنى إداريًا للأمن العام في منطقة عسير، بمدينة أبها، على مساحة 4000م2 - 5000م2، علمًا أن تاريخ نهاية هذه الفرص هو 2023/06/21.