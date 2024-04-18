النفط يقلص خسائره بارتفاع جديد عند 87.39 دولارًا للبرميل

وكانت أسعار النفط قد تراجعت (الأربعاء) وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين؛ حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 7 سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 89.16 دولارًا للبرميل؛ في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 10 سنتات.