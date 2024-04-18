النفط يقلص خسائره بارتفاع جديد عند 87.39 دولارًا للبرميل

عاودت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات المبكرة اليوم (الخميس)، لتقليص القليل من خسائر الجلسة السابقة، بعد حديث الولايات المتحدة عن إعادة فرض العقوبات النفطية على فنزويلا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.11% إلى 87.39 دولارًا للبرميل؛ فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي سِنتين إلى 82.71 دولارًا للبرميل بعدما هوى الخامان القياسيان 3% خلال الجلسة السابقة، وسط مخاوف تتعلق بالطلب.
ووفقًا لتقديرات "جيه.بي مورجان"؛ بلغ متوسط استهلاك النفط العالمي منذ بداية أبريل وحتى الآن 101 مليون برميل يوميًّا، بما يقل بمائتي ألف برميل يوميًّا عن توقعاته الخاصة.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت (الأربعاء) وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين؛ حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 7 سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 89.16 دولارًا للبرميل؛ في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 10 سنتات.