لإقامة مصنع متخصص للتمور.. "تراث المدينة" تطلق أعمالها بتوقيع اتفاقية مع "مدن"

ومن المتوقّع أن تشهد تمور العجوة وباقي التمور السعودية خلال الفترة القادمة نموًا كبيرًا مع دخول متنافسين جدد في هذا القطاع وفتح منافذ تسويق جديدة ومختلفة محليًا ودوليًا وتنتج المملكة أكثر من 3.1 مليون طن من التمور المتنوعة في مناطق مختلفة من السعودية بوجود 34 مليون نخلة منتجة موزعة على مساحات شاسعة.