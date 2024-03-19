"الصناعة" تطلق حوافز جديدة لتعزيز الاستكشاف التعديني بالتعاون مع وزارة الاستثمار
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حوافز جديدة تهدف إلى دعم الاستكشاف التعديني في المملكة، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن حزمة الحوافز الجديدة تتضمن سلسلة من التسهيلات المالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، بقيمة تصل إلى ما يقارب 685 مليون ريال (182 مليون دولار)، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمستثمرين في أنشطة الاستكشاف، مع التزامهم برعاية المواهب والخبرات المحلية في قطاع التعدين.
وأكدت الوزارة أن الحوافز الجديدة تتضمن أيضًا دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، حيث تستحق كل رخصة دعمًا بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى، ويمكن لكل شركة الحصول على أحقية الدعم حتى عدد 15 رخصة وفق الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج.
ووجهت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الدعوة إلى جميع الشركات والمستثمرين المهتمين للاستفادة من هذه الفرصة، الدخول على منصة تعدين .