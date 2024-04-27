شركة صينية في مجال التوصيل تخطّط للمنافسة بالشرق الأوسط.. والرياض أولى محطاتها

كشفت منصات التوظيف العالمية عن خطة شركة صينية شهيرة تعمل في مجال توصيل الطعام لدخول السوق السعودي؛ حيث تعتزم الشركةُ توسيعَ نشاطها في الشرق الأوسط، وستكون مدينة الرياض أولى محطاتها في المنطقة.
وتخطّط شركة "ميتوان"، وهي شركة مقرّها بكين وتعمل في هونغ كونغ تحت اسم "كيتا"، لمنافسة الشركات المحلية والعالمية في السعودية في مجال توصيل الطلبات، ومن المقرَّر أن توسع نشاطها في دول الخليج ودول المنطقة في مرحلة مقبلة.
ووفقًا لوكالة "رويترز": فإن الشركة رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل حول توسعها في السعودية؛ أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
يذكر أن الشركة تستخدم جميع وسائل توصيل الطلبات، بما في ذلك روبوتات التوصيل.