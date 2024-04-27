شركة صينية في مجال التوصيل تخطّط للمنافسة بالشرق الأوسط.. والرياض أولى محطاتها

وتخطّط شركة "ميتوان"، وهي شركة مقرّها بكين وتعمل في هونغ كونغ تحت اسم "كيتا"، لمنافسة الشركات المحلية والعالمية في السعودية في مجال توصيل الطلبات، ومن المقرَّر أن توسع نشاطها في دول الخليج ودول المنطقة في مرحلة مقبلة.