النفط يرتفع 4% تزامنًا مع تراجع الدولار وقرب حظر الخام الروسي

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، بأكثر من 4 بالمئة مع هبوط الدولار وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، فيما يترقّب المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة الجائحة.
وبالتزامن مع تأثير مخاوف الطلب على السوق، تسود توقعات بأن تتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.
وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 3.75 دولار، أي بنسبة 3.92 بالمئة، ليصل إلى 98.40 دولارًا للبرميل، بعد أن لامس مستوى 98.48 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 13:07 بتوقيت غرينتش.
ويتجه العقد صوب تسجيل ارتفاع أسبوعي بأكثر من 3 بالمئة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بواقع 4.20 دولارات، أي بنسبة 4.7 بالمئة، إلى 92.31 دولارًا للبرميل، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 5 بالمئة.
وبحسب "سكاي نيوز عربية": يأتي ارتفاع العقدين في ظل تراجع الدولار.
ويعزّز ضعف الطلب على النفط لأنه يصبح أقلَّ تكلفةً لحائزي العملات الأخرى.
وقال المحلل لدى شركة "بي.في.إم أويل أسوسيتس" تاماس فارجا: التراجع الطفيف في الدولار والحظر المرتقب لمبيعات النفط الروسي من العوامل المساعدة في الارتفاع، مع تحول التركيز من الركود إلى مشكلات الإمداد.
وأضاف: المحفز الأساسي هو التقارير التي تفيد أن الصين قد تخفف قيود سياسة "صفر كوفيد"؛ مما سيشكل دفعة لاقتصادها وللطلب على النفط.
وسيسري حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي اعتبارًا من الخامس من ديسمبر.
وتصرّ الصين على تطبيق سياستها الصارمة حيال مكافحة الجائحة بعد ارتفاع معدل الإصابات، الخميس، إلى أعلى مستوى منذ أغسطس، فيما صرّح مسؤول سابق في مكافحة الأمراض بأن تلك السياسة ستتغير قريبًا.
وترتبط مخاوف الطلب بقيام المملكة بخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر ليصبح بعلاوة 5.45 دولارات للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.
وجاء الخفض متوافقًا مع توقعات مصادر في القطاع بناء على تنبؤات بتراجع في الطلب الصيني على الخام.