النفط يرتفع 4% تزامنًا مع تراجع الدولار وقرب حظر الخام الروسي

وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 3.75 دولار، أي بنسبة 3.92 بالمئة، ليصل إلى 98.40 دولارًا للبرميل، بعد أن لامس مستوى 98.48 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 13:07 بتوقيت غرينتش.