جازان تُصدر أكثر من 11 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب إلى إيطاليا

ويُعَد ميناء المدينة من أحدث الموانئ بالمنطقة، ويتمتع بإمكانات وتكنولوجيا متقدمة في خدمات النقل اللوجستي؛ مما يجعله مركزًا لوجستيًّا مهمًّا للتبادل التجاري بالمملكة، ويتميز بموقعه الجغرافي الواقع على ممر التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، وبالقرب من باب المندب ودول القرن الإفريقي، وتبلغ طاقة الميناء الاستيعابية نحو "1.2 مليون" حاوية نمطية سنويًّا، كما تبلغ طاقته الاستيعابية للبضائع العامة والسائبة نحو 5 ملايين طن سنويًّا، كما أن الميناء يتميز بغاطس يبلغ 16.5 مترًا، وهو ما يمكّن الميناء من استقبال سفن الجيل الخامس الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية.