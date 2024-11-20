منافسة سعودية- يابانية على شراء حصة في مناجم النحاس بزامبيا

تتنافس شركة سعودية وأخرى يابانية على شراء حصة تُناهز 20% في مناجم النحاس في زامبيا، وتُقدر قيمة العرض الياباني بما يصل إلى 2 مليار دولار؛ وفقًا لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.
وتملك مناجم "سينتينيل" و"كانسانشي" المستهدفة، شركة "فيرست كوانتوم مينيرالز"، التي حققت إيرادات تزيد على 450 مليون دولار من الأرباح التشغيلية في العام الماضي، كما ارتفعت أسهم الشركة بنحو 67% في بورصة تورنتو منذ بداية العام؛ مما يمنحها قيمة سوقية تتجاوز 15 مليار دولار كندي (حوالى 11 مليار دولار أمريكي).
وتجذب مناجم النحاس اهتمام مجموعة من المستثمرين؛ إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على المعدن بشكل كبير في السنوات القادمة، نظرًا لكونه ضروريًّا لإنتاج المركبات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة المتجددة، في وقت يشهد فيه السوق نقصًا في المناجم الجديدة التي يتم تشييدها.