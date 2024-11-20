منافسة سعودية- يابانية على شراء حصة في مناجم النحاس بزامبيا

وتجذب مناجم النحاس اهتمام مجموعة من المستثمرين؛ إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على المعدن بشكل كبير في السنوات القادمة، نظرًا لكونه ضروريًّا لإنتاج المركبات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة المتجددة، في وقت يشهد فيه السوق نقصًا في المناجم الجديدة التي يتم تشييدها.