"الإحصاء" تكشف عن ارتفاع سنوي في أسعار العقارات بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من 2024

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، التغيرات في الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث سجّل المؤشر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2023، كما أظهرت البيانات ارتفاعاً ربع سنوي بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري؛ ما يعكس نمواً تدريجياً في السوق العقارية بالمملكة.
أوضحت البيانات أن القطاع السكني سجّل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.6%؛ ما يشير إلى استمرار الطلب على العقارات السكنية.
في المقابل، شهد القطاع التجاري نمواً بنسبة 6.4%، في حين سجّل القطاع الزراعي تراجعاً بنسبة 8.7%.
فيما يتعلق بمؤشرات القطاع السكني، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.9% على أساس سنوي مع انخفاضٍ طفيفٍ بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق، كما زادت أسعار الفلل بنسبة 1.5% سنوياً، و0.4% ربع سنوي. أما الأراضي السكنية، فقد سجّلت نمواً بنسبة 1.6% سنوياً، و0.2% مقارنة بالربع الثاني من 2024.