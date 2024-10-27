"الإحصاء" تكشف عن ارتفاع سنوي في أسعار العقارات بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من 2024

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، التغيرات في الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث سجّل المؤشر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2023، كما أظهرت البيانات ارتفاعاً ربع سنوي بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري؛ ما يعكس نمواً تدريجياً في السوق العقارية بالمملكة.