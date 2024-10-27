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"الإحصاء" تكشف عن ارتفاع سنوي في أسعار العقارات بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من 2024

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مبنى الهيئة العامة للإحصاء

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، التغيرات في الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث سجّل المؤشر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2023، كما أظهرت البيانات ارتفاعاً ربع سنوي بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري؛ ما يعكس نمواً تدريجياً في السوق العقارية بالمملكة.

أوضحت البيانات أن القطاع السكني سجّل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.6%؛ ما يشير إلى استمرار الطلب على العقارات السكنية.

في المقابل، شهد القطاع التجاري نمواً بنسبة 6.4%، في حين سجّل القطاع الزراعي تراجعاً بنسبة 8.7%.

فيما يتعلق بمؤشرات القطاع السكني، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.9% على أساس سنوي مع انخفاضٍ طفيفٍ بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق، كما زادت أسعار الفلل بنسبة 1.5% سنوياً، و0.4% ربع سنوي. أما الأراضي السكنية، فقد سجّلت نمواً بنسبة 1.6% سنوياً، و0.2% مقارنة بالربع الثاني من 2024.

الهيئة العامة للإحصاء
أسعار العقارات

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