مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 11,644 نقطة بتداولات 5.2 مليارات ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار 46.06 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,644.55 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 226 مليون سهم، سجّلت خلالها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، مقابل تراجع أسهم 193 شركة.
وكانت أسهم شركات صدق، عناية، سينومي ريتيل، نسيج، ونايس ون الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم تشب، أكوا باور، سمو، السعودي الألماني الصحية، ومهارة الأكثر انخفاضًا، بنسب تراوحت بين 4.83% ارتفاعًا و4.39% انخفاضًا.
وسجلت أسهم أمريكانا، بترو رابغ، باتك، كيان السعودية، وأرامكو السعودية النشاط الأعلى من حيث الكمية، في حين تصدرت أسهم الراجحي، أكوا باور، الأهلي، أرامكو السعودية، وstc قائمة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
أما مؤشر السوق الموازية (نمو)، فقد أغلق منخفضًا بمقدار 262.23 نقطة، ليصل إلى مستوى 25,221.77 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة تجاوزت 3 ملايين سهم.