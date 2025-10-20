مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 11,644 نقطة بتداولات 5.2 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات صدق، عناية، سينومي ريتيل، نسيج، ونايس ون الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم تشب، أكوا باور، سمو، السعودي الألماني الصحية، ومهارة الأكثر انخفاضًا، بنسب تراوحت بين 4.83% ارتفاعًا و4.39% انخفاضًا.