اليونسكو: نمو كبير في أبحاث الطاقة الشمسية في السعودية والدول العربية

وأكدت التحليلات الخاصة باليونسكو أن الدول العربية قد زادت حصتها العالمية من المقالات الأكاديمية حول الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى ما يقرب من 8% بحلول نهاية العقد الماضي، ويُعد هذا الرقم ارتفاعًا عن الحصة السابقة التي كانت تبلغ 4.6% من المقالات العلمية العالمية حول الطاقة الشمسية في منتصف العقد الماضي.