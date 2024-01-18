اليونسكو: نمو كبير في أبحاث الطاقة الشمسية في السعودية والدول العربية

أظهر تقرير تحليلي أجرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتفوق في مساهمتها في البحث الأكاديمي حول الخلايا الكهروضوئية (خلايا تُستخدم لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام).
ووفقًا لتحليل اليونسكو، تعمل هذه المنطقة على زيادة حصتها العالمية في النشر العلمي في مجالات الطاقة المتجددة، وتتميز بأداء قوي في مجال الطاقة الشمسية.
وأشار التحليل إلى أن المملكة العربية السعودية تُعتبر واحدة من الدول العربية الرائدة في نشر التقارير والأبحاث العلمية حول الطاقة الشمسية، تليها الجزائر ومصر والمغرب والعراق.
وأكدت التحليلات الخاصة باليونسكو أن الدول العربية قد زادت حصتها العالمية من المقالات الأكاديمية حول الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى ما يقرب من 8% بحلول نهاية العقد الماضي، ويُعد هذا الرقم ارتفاعًا عن الحصة السابقة التي كانت تبلغ 4.6% من المقالات العلمية العالمية حول الطاقة الشمسية في منتصف العقد الماضي.