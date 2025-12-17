"السعودية للشحن" و"الصادرات السعودية" توقّعان مذكرة تفاهم لدعم انتشار المنتجات الوطنية عالميًا

في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، وقّعت "السعودية للشحن" وهيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم تنافسية المنتجات المحلية، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وذلك خلال فعاليات معرض "صُنع في السعودية 2025" المُقام في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر 2025.
ويُركّز هذا التعاون على تمكين برنامج "صُنع في السعودية"، لضمان نمو الصناعات الوطنية وازدهارها، وتحقيق رؤيتها في أن تصبح الخيار المفضل عالميًا.
شراكة لوجستية وتسويقية شاملة
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها: تمكين المصدرين السعوديين، وتوسيع نطاق تواجدهم العالمي، وتذليل التحديات اللوجستية والتنظيمية، بالإضافة إلى تسريع عمليات التصدير، وتنفيذ دراسات مشتركة، وتقديم حلول شحن مبتكرة.
كما تشمل المذكرة تنسيق المشاركات الخارجية في المعارض الدولية، وتنظيم حملات تسويقية وترويجية مشتركة، لفتح آفاق جديدة أمام المنتج السعودي في الأسواق العالمية.
دعم مستمر للصادرات
ويؤكد هذا التعاون الدور المحوري الذي تضطلع به "السعودية للشحن" في دعم الرؤية الاقتصادية للمملكة، من خلال تمكين المنتجات الوطنية وتسهيل وصولها بكفاءة إلى الأسواق الخارجية.
ويُعد توقيع هذه المذكرة امتدادًا لمبادرات سابقة بين الطرفين، من أبرزها الحملة الترويجية التي أطلقتها "السعودية للشحن" مطلع العام الجاري تحت شعار "أبعد | BEYOND"، والتي تهدف إلى الترويج الفعّال للصادرات السعودية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.