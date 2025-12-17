"السعودية للشحن" و"الصادرات السعودية" توقّعان مذكرة تفاهم لدعم انتشار المنتجات الوطنية عالميًا

ويُعد توقيع هذه المذكرة امتدادًا لمبادرات سابقة بين الطرفين، من أبرزها الحملة الترويجية التي أطلقتها "السعودية للشحن" مطلع العام الجاري تحت شعار "أبعد | BEYOND"، والتي تهدف إلى الترويج الفعّال للصادرات السعودية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.