من الصين..."سدايا" و"هواوي" تبحثان تعزيز التعاون في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي

وقام بزيارة معرض شركة هواوي الذي يبرز أهم التقنيات المتقدمة للشركة، ومعرض الحوسبة السحابية لتقنيات البنية التحتية والاتصالات والحوسبة السحابية، ومعمل بينج تشنج للأبحاث الذي اطلع معاليه خلال زيارته له على مشروع الترجمة باستخدام لغة الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية، كما اطلع على عدد من الأبحاث المتقدمة للشركة في مجالات الصحة والسمات الحيوية والفضاء وغيرها من المجالات.