من الصين..."سدايا" و"هواوي" تبحثان تعزيز التعاون في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي

بحث مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت في المقر الرئيس لشركة هواوي في جمهورية الصين الشعبية تعزيز التعاون بين "سدايا" وشركة "هواوي" في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتوطين المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذه المجالات.
والتقى الدكتور الوقيت خلال زيارته للصين بالرئيس التنفيذي لمجلس الشركة، ورئيس مجلس البنية التحتية الرقمية، ونائب الرئيس للحوسبة السحابية، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي لتقنيات الحوسبة السحابية، ورئيس الحلول والتسويق في وحدة الخدمات الرقمية في هواوي، ورئيس مركز بيانات هواوي، والرئيس التنفيذي للتسويق في شركة هواوي لتقنيات الحوسبة السحابية، وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في معمل بينج تشنج.
واستعرض الوقيت خلال اللقاءات التحول الرقمي وأثره في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، التي تؤدي فيه البنية التحتية الرقمية دوراً أساسياً، مشيراً إلى أن البيانات والذكاء الاصطناعي المحركان الداعمان لاستشراف الرؤى وتحقيق مستهدفات الرؤية وإستراتيجية "سدايا" ودعم توجهها نحو بناء مراكز بيانات ضخمة ومتقدمة.
وقام بزيارة معرض شركة هواوي الذي يبرز أهم التقنيات المتقدمة للشركة، ومعرض الحوسبة السحابية لتقنيات البنية التحتية والاتصالات والحوسبة السحابية، ومعمل بينج تشنج للأبحاث الذي اطلع معاليه خلال زيارته له على مشروع الترجمة باستخدام لغة الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية، كما اطلع على عدد من الأبحاث المتقدمة للشركة في مجالات الصحة والسمات الحيوية والفضاء وغيرها من المجالات.
وأشاد الدكتور الوقيت بما تقدمه الشركة من تقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتنوعة خاصة في مجال الكاميرات المتقدمة، ومنصة المدن الذكية، كذلك بمبادرة الشركة مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في سدايا لتطوير منصة الذكاء الاصطناعي.