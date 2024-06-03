في الطرح الثانوي بـ "تاسي".. بدء اكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم بـ "أرامكو"

ويمكن للمستثمرين الأفراد التقدُّم بطلب الاكتتاب بعدد 10 أسهم أو أيّ من مضاعفاتها بسعر اكتتاب الأفراد (29 ريالاً)، وهو الحد الأعلى من النطاق السعري المُعلن الذي يمكن للأفراد الاكتتاب من خلاله.