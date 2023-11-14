"موانئ" تحقق ارتفاعًا بـ5.31% في مناولة الحاويات خلال أكتوبر 2023م

يُذكر أن المملكة واصلت خلال العام الجاري 2023م تعزيز مكانتها ودورها العالمي في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية؛ حيث قفزت 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "2023 Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًّا في مناولة أعداد الحاويات، كما حققت تقدمًا إضافيًّا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023م.