توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين "الغرف السعودية" و"اتحاد المصدرين" بالأوروغواي

عقدت اللجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأوروغواي الشرقية - التي تم تشكيلها بموجب المادة السابعة من اتفاقية التعاون العامة - اجتماعها الأول، اليوم، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة مونتيفيديو.
رأس الاجتماع من الجانب السعودي وكيل وزارة الزراعة المهندس أحمد الخمشي، ومن جانب الأوروغواي نائب وزير العلاقات الخارجية الدكتور نيكولاس ألبريتوني، بحضور نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الأوروغواي المهندس خوان إجناسيو بوفا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأوروغواي إياد بن غازي حكيم.
وعلى هامش الافتتاح تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين اتحاد الغرف السعودية واتحاد المصدرين في الأوروغواي.
وقع الاتفاقية من الجانب السعودي رئيس اتحاد الغرف التجارية معاذ صالح السويلم، ومن الجانب الأوروغواي رئيس اتحاد المصدرين فاكوندو ماركيز.