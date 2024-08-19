توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين "الغرف السعودية" و"اتحاد المصدرين" بالأوروغواي

عقدت اللجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأوروغواي الشرقية - التي تم تشكيلها بموجب المادة السابعة من اتفاقية التعاون العامة - اجتماعها الأول، اليوم، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة مونتيفيديو.