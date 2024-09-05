قفزة في أغسطس.. "موانئ" تعلن ارتفاع طنيات المناولة بالموانئ بنسبة 26.57%

حقّقت الموانئُ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر أغسطس لعام 2024م؛ ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 26.57% لتصل إلى 30,527,279 طنًّا، مقارنة بـ24,118,698 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م.
وسجلت أعدادُ الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 18.76%، لتصل إلى 258,955 حاوية، مقارنة بـ218,051 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 15.24%، لتصل إلى 261,288 حاوية، مقارنة بـ226,738 حاوية العام الماضي.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 711,111 طنًّا، والبضائع السائبة الصلبة 4,832,305 أطنان، والبضائع السائبة السائلة 17,525,862 طنًّا، فيما استقبلت الموانئ 422,449 رأس ماشية، بانخفاض قدره 24.27%، مقارنة بـ557,849 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.
كما بلغ إجمالي أعداد الحاويات المناولة 685,647 حاوية، بانخفاض قدره 5.01%، مقارنة بـ721,819 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 40.29% لتصل إلى 165,404 حاوية، مقارنة بـ277,030 حاوية خلال عام 2023م.
وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 4,18%، لتصل إلى 986 سفينة، مقارنة بـ1,028 سفينة عام 2023م، كما سجلت أعدادُ الركاب انخفاضًا بنسبة 32.51%، لتصل إلى 50,345 راكبًا، مقارنة بـ74,591 راكبًا العام الماضي، فيما شهدت أعدادُ السيارات زيادةً بنسبة 24.51%، لتصل إلى 103,416 سيارة، مقارنة بـ83,057 سيارة العام الماضي.
يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها "موانئ" حقّقت خلال شهر يوليو لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.11% لتصل إلى 27,382,403 طنًّا، مقارنة بـ25,096,888 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعدادُ الحاويات الواردة ارتفاعًا بنسبة بلغت 15.72%، لتصل إلى 271,465 حاوية، مقارنة بـ234,592 حاوية العام الماضي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.