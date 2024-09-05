قفزة في أغسطس.. "موانئ" تعلن ارتفاع طنيات المناولة بالموانئ بنسبة 26.57%

يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها "موانئ" حقّقت خلال شهر يوليو لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.11% لتصل إلى 27,382,403 طنًّا، مقارنة بـ25,096,888 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعدادُ الحاويات الواردة ارتفاعًا بنسبة بلغت 15.72%، لتصل إلى 271,465 حاوية، مقارنة بـ234,592 حاوية العام الماضي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.