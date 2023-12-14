لتصبح الشريك الرسمي.. أرامكو تمدّد شراكتها مع "آستون مارتن فورمولا 1"

وأعرب النائب التنفيذي الرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل بن عبدالله الجامع، عن السعادة بتمديد الشراكة وأن تصبح الشريك الحصري لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1، مبينًا أنه منذ بدء الشراكة في عام 2022م، تحققت الكثير من الإنجازات، بما في ذلك ثماني منصات تتويج هذا الموسم، مما يشير إلى مستقبلٍ مشرق لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التي وقعت اليوم تؤكد الالتزام طويل الأمد مع آستون مارتن، حيث يُمكن لخبرة أرامكو السعودية وتقنياتها أن تُسهم في تطوير سيارات فائقة الأداء، لا سيما مع تطوير الشركة لأنواع الوقود المتقدم وزيوت التشحيم".