لتصبح الشريك الرسمي.. أرامكو تمدّد شراكتها مع "آستون مارتن فورمولا 1"

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وفريق آستون مارتن للفورمولا 1، عن تمديد الشراكة القائمة بينهما لتصبح شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، وبموجبها سيُعرف الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له، باسم فريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" اعتبارًا من الأول من يناير 2024م.
وبدءًا من العام 2026م، ستسخّر أرامكو السعودية أفضل التقنيات لتزويد فريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" بالوقود المتقدم وزيوت التشحيم، وذلك بالتزامن مع شراكة الفريق مع وحدة محرك الطاقة الجديدة في شركة هوندا.
وأعرب النائب التنفيذي الرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل بن عبدالله الجامع، عن السعادة بتمديد الشراكة وأن تصبح الشريك الحصري لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1، مبينًا أنه منذ بدء الشراكة في عام 2022م، تحققت الكثير من الإنجازات، بما في ذلك ثماني منصات تتويج هذا الموسم، مما يشير إلى مستقبلٍ مشرق لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التي وقعت اليوم تؤكد الالتزام طويل الأمد مع آستون مارتن، حيث يُمكن لخبرة أرامكو السعودية وتقنياتها أن تُسهم في تطوير سيارات فائقة الأداء، لا سيما مع تطوير الشركة لأنواع الوقود المتقدم وزيوت التشحيم".
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1"، لورانس سترول: "نحن فخورون جدًا بمواصلة وتعزيز شراكتنا الناجحة مع أرامكو السعودية، وفي الواقع، نحظى معًا بعلاقة إستراتيجية ومهمة، ويُعد الدعم الذي ستقدمه الشركة للفريق خلال الأعوام الخمسة المقبلة، دليل على طموحنا المشترك.
وأضاف: منذ عام 2022م تؤدي أرامكو السعودية دورًا مهمًا في مسيرة أستون مارتن للفورمولا 1، وبلا شك، ستصبح إسهاماتها أكثر أهمية خلال الأعوام المقبلة، ونعمل معًا على العديد من المبادرات الرئيسة، بما في ذلك تطوير الوقود المتقدم لعام 2026م، وعندما تبدأ شراكتنا مع وحدة الطاقة لشركة هوندا، فسيكون للخبرات التي تقدمها أرامكو السعودية ومنتجاتها دور حقيقي في أدائنا في حلبة السباق، وستمثّل قيمة كبيرة بالنسبة لنا في عددٍ من المجالات الأخرى، وخصوصًا لمجمعنا التقني الجديد لفريق آستون مارتن للسباقات".
وستواصل أرامكو السعودية وفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" العمل على مبادراتهما المشتركة في مجالات العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات (ستيم)، التي تهدف إلى إلهام جيل المستقبل من الفنيين والمهندسين والسائقين الشباب.