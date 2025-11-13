اتحاد الغرف السعودية يبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع الهند في قطاعات إستراتيجية

كما عُقد "ملتقى الاستثمار السعودي الهندي"، الذي ناقش فرص الاستثمار في الأمن الغذائي، الرعاية الصحية، البنية التحتية، والتقنية، إضافة إلى "ورشة الاستثمار" التي شهدت حضورًا رفيعًا من المسؤولين وقادة الأعمال، وناقشت فرص التعاون في البرامج الوطنية السعودية مثل المقرات الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخاصة.