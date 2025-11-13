اتحاد الغرف السعودية يبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع الهند في قطاعات إستراتيجية

نظّم اتحاد الغرف السعودية زيارة لوفد من القطاعين العام والخاص، يضم 50 من كبار المستثمرين السعوديين، إلى جمهورية الهند، ضمن برنامج حافل بالفعاليات الاقتصادية في ثلاث مدن: نيودلهي، مومباي، وفيساخاباتنام، بهدف استعراض فرص الاستثمار وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات الإستراتيجية.
وشهدت العاصمة نيودلهي ثلاث فعاليات اقتصادية كبرى بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية واتحاد الصناعات الهندي، بمشاركة واسعة من الشركات والجهات الحكومية والخاصة من البلدين.
وتضمنت الفعاليات "اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الهندي لقطاع السيارات"، الذي ناقش فرص التعاون الصناعي والتقني، لا سيما في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد والمركبات الكهربائية.
كما عقد "اجتماع الطاولة المستديرة للشركات الناشئة"، الذي استعرض مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة مركزًا عالميًا للابتكار وريادة الأعمال، وناقش فرص الاستثمار في التقنية والابتكار.
وعلى هامش الاجتماعات، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتصنيع خطوط إنتاج المنتجات الزراعية، خاصة في مجالي السكر والأعلاف، باستخدام تقنيات حديثة.
كما عُقد "ملتقى الاستثمار السعودي الهندي"، الذي ناقش فرص الاستثمار في الأمن الغذائي، الرعاية الصحية، البنية التحتية، والتقنية، إضافة إلى "ورشة الاستثمار" التي شهدت حضورًا رفيعًا من المسؤولين وقادة الأعمال، وناقشت فرص التعاون في البرامج الوطنية السعودية مثل المقرات الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتخللت الورشة جلسات قطاعية متخصصة تناولت مجالات الإنشاءات والعقارات، الرعاية الصحية، البتروكيماويات، والطاقة، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات استثمارية مستدامة بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود المملكة لتنويع اقتصادها الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030، عبر تعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، لترسيخ مكانتها كمركز استثماري عالمي.